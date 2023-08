Polska siatkarka żałuje po porażce. "To najbardziej mnie boli”

Turcja to tego lata jeden z najmocniejszych zespołów na świecie. Udowodniła to triumfem w Lidze Narodów, pierwszym w historii tamtejszej siatkówki złotym medalem ważnej imprezy. Mimo to polskie siatkarki po przegranej 0:3 w ćwierćfinale nie kryły rozczarowania.