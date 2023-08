Polska siatkarka walczy o uznanie Lavariniego. Przyjęła "ogromny cios"

Ta dziewczyna nie wróci w tym sezonie do grania. Straci szansę walki o kwalifikacje do olimpiady. Stojąc w kwadracie czułam, że łzy mi napływają do oczu. Wiedziałam, z czym to się je. Sama co chwilę się rehabilituję. Wiem, że to okropny okres

~ podkreśla.