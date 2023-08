Polska siatkarka w kluczowym momencie zmieniła gwiazdę. Przyniosła ukojenie nerwów

Reprezentacja Polski pokonała kolejną przeszkodę w drodze do strefy medalowej siatkarskich mistrzostw Europy. W wygraniu z Niemkami i awansie do ćwierćfinału pomogła Katarzyna Wenerska. Polska rozgrywająca w tym turnieju rzadko pojawia się na boisku, ale w niedzielę z dobrej strony pokazała się w trzecim secie. W rozmowie z Interią opowiada, co było najważniejsze przy wejściu na boisko w tak delikatnym momencie.