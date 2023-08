Polska siatkarka przyznaje. "Z kobietami pracuje się ciężko"

Dla części polskich siatkarek sezon reprezentacyjny rozpoczął się już na początku maja. Wtedy zawodniczki, które nieco wcześniej zakończyły grę w klubie, po raz pierwszy pojawiły się na zgrupowaniu w Szczyrku. Później dojechała do nich reszta oraz trener Stefano Lavarini. Zaczęły się sparingi z Francją, dwa miesiące wyjazdów na mecze Ligi Narodów, sparingi z Turcją, teraz mistrzostwa Europy. A do tego we wrześniu czekają je jeszcze kwalifikacje do igrzysk olimpijskich.