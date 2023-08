Polska siatkarka pobiła nawet rekord świata. W końcu wygra coś z kadrą?

Joanna Wołosz przed rokiem wróciła do kadry po kilkunastu miesiącach przerwy. Grę u poprzedniego trenera "Biało-Czerwonych", Jacka Nawrockiego, zakończyła na nieudanych dla reprezentacji kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich w Tokio. U jego następcy, Stefano Lavariniego, wróciła jednak w wielkim stylu.

Ubiegłego lata Wołosz pomogła Polkom w awansie do ćwierćfinału mistrzostw świata. W Arenie Gliwice "Biało-Czerwone" były o włos od wyeliminowania przyszłych mistrzyń świata i awansu do strefy medalowej - przegrały z Serbią dopiero po wyrównanym tie-breaku.

Ale w tym sezonie Wołosz czekała niemiła niespodzianka. Z powodu kontuzji ręki nie mogła pomóc reprezentacji w Lidze Narodów.

- Zakładałam, że będę od początku, od razu po sezonie klubowym. Niestety podziało się inaczej i musiałam uzbroić się w dużą cierpliwość - opowiada siatkarka.

Powrót po kontuzji nie jest łatwy. Bycie sama ze sobą i praca na to, by wrócić do dobrej dyspozycji było ciekawym doświadczeniem. Teraz, z perspektywy, nauczyłam się też czegoś nowego o sobie. Ale cieszę się, że już tu jestem i mogę grać ~ dodaje Wołosz.

Stefano Lavarini ufa Joannie Wołosz. Siatkarki są uskrzydlone

Bez niej drużyna Lavariniego spisała się znakomicie. W buty Wołosz udanie weszła Katarzyna Wenerska, a Polki zdobyły brązowy medal Ligi Narodów, pierwszy raz wspinając się na podium tych rozgrywek.

Mimo to, kiedy tylko Wołosz wróciła do zdrowia, Lavarini od razu włączył ją do kadry. I na mistrzostwach Europy w Belgii konsekwentnie na nią stawia. Nawet gdy drużynie nie szło - na przykład w przegranym spotkaniu z Serbią - Wenerska wchodziła tylko na krótkie, podwójne zmiany.

- Każda dziewczyna powinna czuć, że ma zaufanie od trenera. Oczywiście, że ja też je czuję - przekonuje rozgrywająca i kapitan polskiej drużyny.

Przyznaje jednak, że po Lidze Narodów, którą mogła oglądać jedynie w telewizji, widzi zmianę u swoich koleżanek. - Kiedy spotkałyśmy się całą grupą i zaczęłyśmy przygotowania, było widać, że były uskrzydlone. Super, nic tylko to kontynuować. Może już skończył się czas bez sukcesów i po tym brązowym medalu to fajnie ruszy do przodu - ma nadzieję Wołosz.

Joanna Wołosz wygrała Ligę Mistrzyń i pobiła rekord świata. Czas na sukces z kadrą?

Wołosz ma na koncie długą listę sukcesów. Wygrana Liga Mistrzyń, pięć mistrzostw Włoch, pięć superpucharów i cztery puchary tego kraju, dwie wygrane w Klubowych Mistrzostwach Świata. Do tego Conegliano z Polką w składzie pobiło rekord świata w liczbie wygranych meczów z rzędu. Od grudnia 2019 r. do grudnia 2021 r. były niepokonane w 76 kolejnych spotkaniach.

Ale sukcesu z kadrą Wołosz wciąż brakuje - na podium stawała z nią tylko w mało prestiżowej Lidze Europejskiej i Igrzyskach Europejskich. I teraz, kiedy po 55 latach kadra zdobyła medal ogólnoświatowej imprezy, nie mogła świętować razem z koleżankami. Nic więc dziwnego, że czuje niedosyt.

Nie ukrywam, że brakuje mi zdobycia czegoś z kadrą. Dlatego czasami może za bardzo się chce. Na pewno sukcesy kadrowe to całkowicie inna ranga, coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że ten sukces wielu dziewczynom pomoże w odnoszeniu dalszych sukcesów. To fajny bodziec, który powinien pchać do przodu ~ nie ma wątpliwości kapitan polskiej kadry.

Szansa na kolejny krok do przodu to trwające mistrzostwa Europy. Dzisiejszym meczem z Niemkami Polki wkraczają w fazę pucharową turnieju, na którym ostatni medal zdobyły w 2009 r. - rok przed debiutem Wołosz w dorosłej kadrze. 33-letnia dziś rozgrywająca najbliżej podium ME była w 2019 r., gdy Polska przegrała mecz o brąz z Włochami.

- Wychodzę z założenia, że jeżeli coś się zdobywa, trzeba to udowadniać. Że to nie jednorazowa rzecz, tylko trzeba się jeszcze bardziej starać i ciężej pracować, by je powtarzać - podkreśla siatkarka.

Z Brukseli Damian Gołąb

Joanna Wołosz / Andrzej Iwanczuk /Reporter / Reporter

Joanna Wołosz (nr 14) / Andrzej Iwanczuk /Reporter / Reporter

Polskie siatkarki / Michal Dubiel/REPORTER / Reporter