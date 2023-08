Polska siatkarka nie wierzy w przesądy. Ale musi wymienić się skarpetkami

Rytuały przed turniejem, meczem czy wykonaniem konkretnego zagrania to u niektórych sportowców świętość. Agnieszka Korneluk, środkowa siatkarskiej reprezentacji Polski, specjalnego rytmu przygotowań do spotkania nie przestrzega. Może to i dobrze, bo choćby przed ostatnim meczem z Ukrainą mógłby go zaburzyć… problem ze skarpetkami. Dziś wszystko ma być dopięte na ostatni guzik, bo "Biało-Czerwone" o godz. 20 zagrają z Niemkami o ćwierćfinał mistrzostw Europy.