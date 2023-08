Pokonały Polskę, gromią kolejne rywalki. Siostry żegnają się z mistrzostwami Europy

Po zajęciu pierwszego miejsca w grupie A serbskie siatkarki wkroczyły na bardzo przyjazną ścieżkę do strefy medalowej. Uniknęły Turcji i Polski, które zmierzą się w ćwierćfinale. W swoim pierwszym spotkaniu po przenosinach z Gandawy do Brukseli zupełnie rozbiły Szwedki, czwarty zespół grupy C.