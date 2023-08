Pogrom w "polskiej" grupie. Szansa na awans wciąż się tli

Reprezentacja Węgier to pierwsza drużyna, która straciła szanse na awans z grupy A do fazy pucharowej siatkarskich mistrzostw Europy. Z marzeń obdarły je zawodniczki ze Słowenii, z którymi Węgierki po krótkim meczu przegrały 0:3. Słowenki natomiast wciąż mają szansę, by zagrać w 1/8 finału i przenieść się z hali w Gandawie do Brukseli. Muszą jednak liczyć nie tylko na siebie, ale i korzystne wyniki w innych spotkaniach.