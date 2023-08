Plaga wśród siatkarek. Zawodniczki chcą zmian, Polki też to dotknęło

Terminarz na pewno nie jest optymalny. Wiem, że niektórzy starają się rozmawiać o tym z federacjami, bo to, ile musimy grać, nie jest dla ludzi. Naprawdę nie mamy za wiele odpoczynku. Dla najmocniejszych drużyn to bardzo trudne, grać tak przez cały rok. Z pewnością w kalendarzu można coś poprawić. Walczymy o to i mam nadzieję, że w przyszłości to zmienimy

~ mówi szwedzka atakująca.