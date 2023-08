Piękny sen siatkarek trwa. Są już w ćwierćfinale mistrzostw Europy

Elizabet Inneh powstrzymana. Francja zdominowała Rumunię

Francuzki to jedno z objawień mistrzostw Europy . W fazie grupowej wygrywały mecz za meczem, dopiero w ostatniej kolejce grupy D przegrały z Holandią . Dzięki temu zajęły drugie miejsce i wkroczyła na dość "przyjazną" ścieżkę do ćwierćfinału imprezy.

Do tego trzeba było jednak pokonać Rumunki. Na początku drugiej partii Francuzki znowu je zdominowały, szybko prowadząc 5:1 . W tym secie zwrotów akcji już nie było, prowadziły od początku do końca.

ME siatkarek. Francja miała problemy, ale zagra w ćwierćfinale

Rumunki, które po raz ostatni zakwalifikowały się do czołowej ósemki mistrzostw Europy w 2003 r., nie zamierzały jednak składać broni. Na początku trzeciej partii to one prowadziły 5:1. Do swojej gry w końcu dodały blok, który słabo funkcjonował w dwóch poprzednich partiach.