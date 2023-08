To był ćwierćfinał mistrzostw Europy, ale poziom gry nie przystawał do spotkania o taką stawkę. Przynajmniej nie w przypadku reprezentacji Bułgarii. Siatkarki z tego kraju zupełnie nie potrafiły przeciwstawić się Holenderkom, które wygrały spotkanie we Florencji 3:0. Drużyna z Królestwa Niderlandów zdominowała rywalki i melduje się w fazie finałowej turnieju. Tam spotka się z poważniejszymi rywalkami.