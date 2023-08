Niedoceniane rywalki polskich siatkarek. Już raz mocno zaskoczyły

Jestem z części kraju, z której nie jest zbyt daleko do Polski. Kiedy wracam do domu, czuję się bezpiecznie. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie się czuję. Mam wielką wiarę w naszą armię i w to, co robi. Wszyscy doceniamy ludzi, którzy nas bronią, i staramy się ich wspierać. Czujemy też wsparcie innych krajów

~ zaznacza Kodoła.