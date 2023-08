Najbliższe rywalki Polek postraszyły faworytki. A potem przyjęły mocny cios

Węgry to najniżej notowana drużyna grupy A i każde zwycięstwo byłoby dla nich dużym wydarzeniem . Na razie się na to jednak nie zanosi. Choć węgierskie siatkarki potrafiły mocno postraszyć Ukrainki w drugim secie, ostatecznie nie wygrały dotąd na turnieju ani jednej partii - wcześniej przegrały już 0:3 z Belgią.

Węgierki napędziły strachu Ukrainkom. Ale faworytki nie dały się pokonać

Większość fanów na trybunach stanowili kibice z Belgii , którzy przyszli wcześniej na spotkanie swojej drużyny ze Słowenią , zaplanowane po meczu Ukraina - Węgry. Ale w hali od czasu do czasu słyszalna była też grupka węgierskich kibiców .

W drugiej partii ich drużyna dała im sporo powodów, by krzyczeć jeszcze głośniej. Węgierskie siatkarki rozpoczęły bowiem seta znakomicie, od prowadzenia 8:5. Trener rywalek Iwan Petkow szybko musiał interweniować - nie tylko poprosił o przerwę, ale i wprowadził na boisko Anastazję Majewską .

To pomogło Ukrainkom doprowadzić do remisu 8:8, zaczęły wyraźnie gubić węgierski blok. Ale słabszy okres rywalek nie trwał długo, set nadal był wyrównany. Węgierska ofensywa opierała się na Anett Nemeth , atakującej, która w nowym sezonie będzie występować w lidze włoskiej, w Pallavolo Pinerolo.

Gdy do tego blokiem popisała się Agnes Bosko, Węgierki prowadziły już 22:19. Wygraną miały na wyciągnięcie ręki. Po chwili udało im się nawet doprowadzić do piłki setowej. Tyle że jej nie wykorzystały, a w grze na przewagi lepsze były rywalki. Ostatni punkt zdobyła Anastazja Krajduba i to Ukraina wygrała 26:24.