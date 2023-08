Mistrzynie świata w strachu. Siatkarska gwiazda ma problem przed walką o medale

Tijana Bosković to jedna z największych gwiazd siatkarskich mistrzostw Europy, a zdaniem niektórych nawet najlepsza siatkarka świata. W fazie grupowej była motorem napędowym reprezentacji Serbii, walnie przyczyniła się między innymi do pokonania Polski. Po ostatnim meczu w grupie ma jednak problem, co wywołało w kraju spore poruszenie. Serbskie media drżą o dyspozycję gwiazdy przed spotkaniami o medale.