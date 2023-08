Mistrzostwa Europy siatkarek 2023. Gdzie oglądać mecz Polska – Słowenia? Transmisja TV, online, godzina

We wtorek rozpoczęła się 33. edycja mistrzostw Europy siatkarek. Tegoroczna edycja turnieju rozgrywana jest na terenie aż czterech państw: Belgii, Włoszech, Niemczech oraz Estonii. Reprezentacja Polski swoje spotkania grupowe będzie rozgrywała we Flanders Sports Arena w Gandawie. W przypadku wyjścia z grupy resztę spotkań Polki rozegrają w Belgii. Transmisja TV i stream online meczu Polska - Słowenia od godz. 20.00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.