Łzy w oczach nastoletniej rywalki polskich siatkarek. Stracona szansa

To jednak wystarczyło, by przed ostatnim spotkaniem z Ukrainą mieć szanse na awans. Co prawda selekcjoner Słowenek Marco Bonitta szacował je zaledwie na kilka procent, ale w jego drużynie wiary w zwycięstwo nie brakowało. Słowenki znakomicie rozpoczęły spotkanie z Ukrainą, wygrały pierwszego seta i mocno walczyły w drugim. Ostatecznie przegrały jednak 1:3.