Lavarini zabrał siatkarki jak najdalej. Magdalena Stysiak i tak przeszła na drugą stronę

Na boisku zrobiło się zamieszanie, niemieckie siatkarki ze łzami w oczach oglądały cierpienie koleżanki . Pojawili się lekarze, dopiero po dłuższej przerwie Holzig opuściła boisko na noszach. Żegnały ją brawa przede wszystkim polskich kibiców, bo to oni stanowili w niedzielę większość w hali Palais 12 w Brukseli.

- Takie sytuacje nigdy nie są łatwe, zwłaszcza dla drużyny, w której zdarza się taka kontuzja. Dla nas też to nie jest łatwe, na szczęście nie trwało to zbyt długo , zanim znieśli ją z boiska, i mogliśmy się skupić na tym, żeby kontynuować grę - opisuje Katarzyna Wenerska , która w trzecim secie zmieniła Joannę Wołosz .

ME siatkarek. Magdalena Stysiak podeszła do rywalki

Wszystko to brzmi prosto, ale udział w tym, że "Biało-Czerwone" nie straciły koncentracji, miał również ich trener Stefano Lavarini . Włoch od razu zgromadził zawodniczki wokół siebie i zaczął im udzielać wskazówek .

Było widać, że trener zabrał nas od tej sytuacji jak najdalej. Właśnie po to, żebyśmy się skupiły na tym, co jest przed nami

Mimo wszystko polskim siatkarkom trudno było przejść obok dramatu rywalki obojętnie. Gdy już znoszono ją z boiska, pod siatką na stronę Niemek przeszła Magdalena Stysiak, by poklepać po ramieniu cierpiącą rywalkę. Niemki bez Holzig walczyły do końca, doprowadziły do gry na przewagi, ale "Biało-Czerwone" zamknęły seta i mecz.