Lavarini wymaga tego od polskich siatkarek. O eksperymentach nie ma mowy

W grupie A, w której rywalizują Polki, najniżej notowana drużyna to Węgry. W rankingu FIVB zajmuje dopiero 38. miejsce . Przed dwoma laty na mistrzostwach Europy wygrała tylko jedno spotkanie, ale dzięki korzystnym rozstrzygnięciom innych meczów awansowała nawet do 1/8 finału. Tam poległa 0:3 z Serbią.

- Zabrakło nam trochę odwagi i doświadczenia. Byliśmy jednak przygotowani na to, że dla nas ta grupa jest bardzo trudna . Mamy bardzo mocnych przeciwników. Musimy starać się zmniejszać różnicę, jaka nas od nich dzieli. Na koniec turnieju będziemy już jednak wyglądać inaczej. To dla nas moment na rozwój i naukę - przekonuje w rozmowie z Interią Alessandro Chiappini , trener Węgier.

ME siatkarek. Węgierki po naukę, Polki po medal

Włoch przejął drużynę kilka miesięcy temu, na co dzień prowadzi mistrzynie Polski z ŁKS-u Commercecon. Jak mało kto zdaje więc sobie sprawę z różnic między polską i węgierską siatkówką. "Biało-Czerwone", nawet jeśli nie wszystkie głośno o tym mówią, nie przyjechały do Belgii po naukę, a walczyć o medal .

Myślę, że nie. Zespoły takie jak Słowenia czy Węgry nie mają nic do stracenia, więc będą po prostu grać najlepiej, jak potrafią. A my musimy zachować skupienie i nie pozwolić im się rozegrać

Stefano Lavarini przed meczem Polska - Węgry. "Musimy od siebie wymagać"

- Kiedy graliśmy ze Słowenią, rywalki nie miały nic do stracenia. I to było widać na przykład na początku meczu, kiedy zaczęły serwować bardzo mocno. Musimy więc mieć się na baczności przeciwko każdemu przeciwnikowi - zaznacza szkoleniowiec w rozmowie z Interią.

Rywal może mieć mniejsze lub większe oczekiwania od nas, ale w decydujących momentach wygrywa ten, kto będzie bardziej pewny siebie, lepiej przygotowany. Musimy na to zwracać uwagę tak często, jak to możliwe. Dlatego musimy od siebie wymagać i stwarzać na sobie presję, nawet wtedy, kiedy czasami przeciwnik jej na nas nie wywiera.

Trener siatkarek nie zamierza eksperymentować

Mimo to Lavarini nie zamierza traktować dzisiejszego spotkania jako element przygotowań do starcia z Serbią. - Nie ma miejsca na żadne eksperymenty. Turniej się zaczął. To prawda, jest długi, zwłaszcza faza grupowa. Ale szybko dotrzemy do decydujących momentów - przekonuje Lavarini.