Lavarini poszedł w ślady Heynena. Tak chce reprezentować Polskę

Generalnie jesteśmy w dobrej formie, która może stać się bardzo dobrą. Do tego dążymy. I oczywiście nie jesteśmy perfekcyjni. Wciąż znajdujemy się w trakcie procesu i mam nadzieję, że to, jak się rozwijamy, bardzo dobrze pasuje do tego, czego potrzebowaliśmy dotąd w tym turnieju. I będzie pasować do kolejnych spotkań, jeśli chcemy kontynuować tę podróż.

Stefano Lavarini śpiewa "Mazurka Dąbrowskiego". "To wyraz szacunku"

- Na razie śpiewam tylko jego część. Ale uczę się i zależy mi na tym, by móc to robić. Byłoby wspaniale mieć możliwość nauczyć się też czegoś więcej, lepiej się komunikować. Ale śpiewanie hymnu to jednak śpiewanie. Nie trzeba zastanawiać się nad używaniem słów w odpowiedni sposób, układaniem różnych typów zdań i tak dalej. W hymnie wystarczy właściwa wymowa i nauka słów. Myślę, że to cel, który mogę osiągnąć. Uczę się tego samodzielnie, zawsze proszę też drużynę, by mi przypominała o pewnych rzeczach.

- To zależy od konkretnej osoby. Ktoś może myśleć, że skoro nie jest Polakiem, to byłoby to brakiem szacunku. Ale ja uważam, że jest zupełnie odwrotnie. Skoro reprezentuję Polskę, a to pieśń Polaków, to jest czymś normalnym, że to robię. Postępowałem już tak, kiedy pracowałem w Brazylii. Hymn państwowy był tam odgrywany przed każdym meczem ligowym. Śpiewanie hymnu to nie jest coś, czym chcę się popisywać. To po prostu wyraz szacunku i przyjemność, że mogę dzielić moje uczucia z innymi.