Kubańczycy chcieli zniszczyć jej karierę. Biły się o nią potęgi, teraz zagrozi Polsce

Tureckie siatkarki jak dotąd są w tym sezonie najlepsze na świecie. W czołówce były od lat, ale przełom nastąpił, gdy do drużyny dołączyła Melissa Vargas. Urodzona na Kubie siatkarka przeszła drogę Wilfredo Leona. Jak on opuściła ojczyznę i wywołała wielkie zainteresowanie reprezentacji z europejskiej czołówki. Przed środowym meczem Polska - Turcja w ćwierćfinale mistrzostw Europy polskie siatkarki muszą znaleźć sposób, by ją zatrzymać.