Którą drogą pójdą polskie siatkarki? Czas na decydujące starcie

Polskie siatkarki były w ostatnich dniach mocno zapracowane. Tylko one i Słowenki miały kalendarz gier w grupie A, który uwzględniał trzy dni meczowe z rzędu . Od niedzieli do wtorku "Biało-Czerwone" mierzyły się kolejno z Węgrami , Serbią i Belgią.

Ukrainki już sprawiły niespodziankę. Na medal czekają 30 lat

Co najważniejsze, po czterech meczach z polskiej ekipy nie słychać żadnych głosów o kontuzjach, które prześladowały kadrę jeszcze przed turniejem. Do meczu z Ukrainą przystąpi więc w pełnym składzie. Rywalki to jedyny zespół w grupie A, który pokonał wyżej notowaną drużynę. Dokonał tego, ogrywając Belgię - i to efektownie 3:0. Wszystkie pozostałe spotkania, łącznie z porażką "Biało-Czerwonych" z Serbią, kończyły się przegranymi drużyn niżej sklasyfikowanych w rankingu FIVB.