Kibice znaleźli rywalki Polek na tyłach hali. Trener kazał drużynie o wszystkim zapomnieć

Od początku spotkania w charakterystyczny sposób krzyczeli przy zagrywkach swoich zawodniczek, zwłaszcza wtedy, gdy piłkę w ręce za linią dziewiątego metra grała Melissa Vargas . Fani mieli powody do świętowania również po meczu, choć Belgijki postawiły Turczynkom trudne warunki. Jedne z głównych faworytek mistrzostw Europy wygrały 3:1 , zmagając się zwłaszcza z blokiem i obroną rywalek.

To naprawdę sporo nas kosztowało, dużo energii. Chcielibyśmy mniej cierpieć. Ale najważniejsze, że wygraliśmy. Nie jest łatwo mierzyć się z Belgią, kiedy gra u siebie

Daniele Santarelli musiał wyrzucić plany do kosza. Siatkarki unikały rozmów

Włoch dopiero przed tym sezonem objął drużynę i już doprowadził ją do triumfu w Lidze Narodów . Po spotkaniu zdradził, że jego drużyna musiała mocno zmienić przygotowaną przed meczem taktykę.

- Nastawialiśmy się na zupełnie inny wyjściowy skład Belgii, z Britt Herbots na boisku. Bez niej ich gra była zupełnie inna. Mocno cierpieliśmy, zwłaszcza w drugim i czwartym secie. W drugim w przyjęciu, w czwartym przez bloki rywalek. Mówiłem zawodniczkom, że to będzie spotkanie przeciwko Herbots. Kiedy więc okazało się, że nie zagra, poprosiłem siatkarki, by zapomniały o wszystkim, co im mówiłem - przyznaje Santarelli.