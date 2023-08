Kapitan kadry przestrzega. Tego polskie siatkarki zrobić nie mogą

Najtrudniej było skutecznie zablokować i obronić Tijanę Bosković. To żadna nowość, chyba tym nie zaskoczę. Ale nie wykorzystałyśmy swoich okazji, które miałyśmy w trzecim secie. Miałyśmy go w zasięgu. A z tak klasowymi zespołami, jak Serbia, taką okazję trzeba po prostu wykorzystać. My tego dzisiaj nie zrobiłyśmy

~ podkreśla rozgrywająca reprezentacji Polski.