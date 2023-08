Kapitalne wieści dla Polek po awansie! To już pewne, a może być jeszcze lepiej

Polskie siatkarki w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy pokonały 3:1 reprezentację Ukrainą. Taki wynik oznacza, że "Biało-Czerwone" najprawdopodobniej zajmą 2. miejsce w grupie A, co daje im awans do 1/8 finału ME. W teorii Polki mogą nawet wygrać grupę, ale potrzeba do tego mało prawdopodobnego rozstrzygnięcia w meczu Belgia - Serbia.