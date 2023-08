Ich "mafia" rządzi kobiecą siatkówką. Polska też z tego korzysta

Włoscy trenerzy na siatkarskim rynku to nic nowego. Pracują na całym świecie - w klubach i reprezentacjach. Włoch Andrea Anastasi prowadził niegdyś męską reprezentację Polski , dziś Andrea Giani trenuje mistrzów olimpijskich z Francji. Ale to nic w porównaniu z tym, jak Włosi zdominowali trenerskie stołki w kobiecej siatkówce.

Włoscy szkoleniowcy na każdym kroku. Objęcia i pogawędki

ME siatkarek. Włoski trener zdobędzie złoto? Trudno o inny scenariusz

Duża liczba włoskich trenerów to jedna sprawa. Drużyny, które trenują - druga. To właśnie Włosi dzierżą stery najpoważniejszych kandydatów do medali. Oprócz Guidettiego i Lavariniego to Daniele Santarelli, który w tym sezonie wygrał już z Turcją Ligę Narodów, czy Davide Mazzanti, który pracuje z ojczystą reprezentacją. To właśnie wśród tych drużyn większość ekspertów szuka składu podium turnieju. Włoska "mafia" kontroluje najważniejsze drużyny.