Gwiazda kadry tłumaczy porażkę siatkarek. Tak "podały rękę" Turcji

Wynik 0:3 w ćwierćfinale mistrzostw Europy to powtórka sprzed dwóch lat. Wtedy również "Biało-Czerwone" zatrzymały się na Turcji . Tyle że w tamtym spotkaniu nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Tym razem, choć znów nie wygrały żadnego seta, były zdecydowanie bliżej rywalek .

Nie sądzę, by ten mecz był bardzo zły. Wydaje mi się nawet, że stał na niezłym poziomie. Tylko te końcówki zweryfikowały. Turczynkom nie było łatwo. Wydaje mi się, że wyciągnęły lepsze lekcje po sparingach. Wykorzystały nasze słabe punkty, jakaś kiwka. My zrobiłyśmy tego za mało

- Szkoda tych końcówek, naprawdę... Pierwszy set, mamy chyba cztery punkty prowadzenia. Rywalki nas dochodzą, nakręcają się tym. A my nie szłyśmy po swoje. Zaczęłyśmy bardzo dobrze to spotkanie, agresywnie. Ale tej agresji musi nam też starczać na całe spotkanie, żeby takich przeciwników "przyduszać". Bo jeżeli podasz Turczynkom rękę, one się nakręcają. Nie wiem, ilu było na meczu tureckich kibiców, natomiast to jeszcze napędza siatkarki - przekonuje Wołosz.