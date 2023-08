Dawne mistrzynie po latach znów w czołówce. Byłe rywalki polskich siatkarek przepadły

Czechy tradycyjnie uznaje się za sukcesora reprezentacji Czechosłowacji. Jeśli traktować ich dorobek łącznie, drużyna ma na koncie aż dziewięć medali, w tym złoty z 1955 r. Ostatnie lata są jednak dla czeskiej siatkówki dużo trudniejsze. Do czołowej ósemki kontynentu zespół wraca po 12 latach przerwy . Wygrał pierwszego tie-breaka, jakiego zobaczyli kibice w Brukseli.

Początek spotkania należał właśnie do Czeszek. Mimo że do składu rywalek wróciła Anastazja Krajduba , nieobecna w poprzednim meczu drużyny z powodu urazu, Ukrainki miały problemy ze skutecznym atakiem. Czeszki punktowały blokiem, w czym wykazała się Gabriela Orvosova , atakująca Developresu Bella Dolina Rzeszów .

Siatkarki z Ukrainy nie zagrażały zbytnio zagrywką, za to Czeszki serwowały dobrze: ich przewaga sięgnęła siedmiu punktów. Rywalki zaczęły zmniejszać ją przy zagrywkach Anastazji Majewskiej, aż w końcu doprowadziły do remisu 22:22. Czeskie siatkarki się jednak wybroniły, i to dosłownie. Piłki podbijane w obronie pozwoliły im zdobyć punkt w ostatniej akcji, zakończonej atakiem Heleny Havelovej - wygrały 25:22.