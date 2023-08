Co za wyczyn! Polska siatkarka była w szoku. Trener kadry aż dopytywał dziennikarza

Trochę zabrakło, by pobić swój rekord, ale jest już blisko. Ale gramy całą drużyną, cała drużyna zasłużyła na brawa. Było ciężko, mam wielki respekt dla drużyny Ukrainy. Dobrze grają i są bardzo waleczne. Wcale nie jest tak łatwo, nie jest tak, że wyjdziemy, wygramy 3:0 i do widzenia. Trzeba walczyć, zostawić na boisku kawał serducha, by wygrać

~ podkreśla siatkarka.