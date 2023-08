Chwila słabości i kosmiczny mecz Magdaleny Stysiak. Polskie siatkarki skończyły jak trzeba

Ukrainki już do końca seta nie potrafiły w pełni zniwelować strat. Gdy ich trener Iwan Petkow poprosił o przerwę, tuż po niej Martyna Łukasik zdobyła punkt zagrywką. Polki jeszcze powiększyły różnicę w końcówce, przy serwisach Olivii Różański . W bloku szalała Łukasik, Polska wygrała 25:17 .

Ukrainki odpowiedziały w dobrym stylu. Polki protestowały

Ukrainki spotkanie z Polską rozpoczęły bez Anastazji Krajduby , podstawowej atakującej znanej z UNI Opole, która doznała urazu dzień wcześniej w meczu ze Słowenią . Na początku drugiej partii wyraźnie poprawiły jednak grę w obronie, co przełożyło się na kontrataki i dwupunktowe prowadzenie. Po chwili wzrosło o kolejne dwa "oczka", bo po polskiej stronie szwankowało przyjęcie zagrywki .

Sygnał do odrabiania strat dał kolejny as serwisowy Łukasik. Pogoń wstrzymały jednak błędy w ataku Korneluk i bardzo skutecznej dotąd Magdaleny Stysiak. Polska rozgrywająca Joanna Wołosz bardzo chętnie korzystała w czwartek w ataku z usług środkowych. Ukrainki twardo trzymały się jednak prowadzenia. Doszło też do sporej kontrowersji, gdy ich trener po ataku Różański odbił piłkę nogą, zanim spadła na boisko - a spadała w okolicy linii bocznej. Lavarini poprosił o challenge, ale sędziowie nie odebrali punktu Ukrainie.