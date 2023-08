Ten turniej obnażył naszą słabość na lewym skrzydle. Raz jedna zawodniczka grała trochę lepiej, raz druga. Ale przy 35-procentowym ataku i marnym przyjęciu, nie ma co liczyć, że wytrzymamy rywalizację na tak wysokim poziomie. Sama Magda Stysiak plus środkowe, które dobrze wczoraj zagrały, nie wystarczą. Jeśli chcemy tak na stałe dobić do czołówki światowej, to musimy mieć egzekutorki na skrzydłach - jak nie dwie, to chociaż jedną. Bo tam właśnie rozstrzygają się najważniejsze sprawy

~ Jerzy Matlak dla Polskiej Agencji Prasowej.