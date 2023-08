Były selekcjoner reprezentacji wziął w obronę polską siatkarkę. "To nie maszyna"

Polskie siatkarki pewnie awansowały do fazy pucharowej mistrzostw Europy. W Gandawie wygrały cztery z pięciu spotkań w grupie A. Zebrały sporo pochwał, ale pojawiały się też zastrzeżenia do ich gry. Część kibiców podważała pozycję w kadrze Joanny Wołosz, która wróciła do podstawowej szóstki reprezentacji po urazie. Kapitan polskiej drużyny zdecydowanie w obronę wziął Marco Bonitta, były selekcjoner polskiej kadry, dziś trenujący Słowenię.