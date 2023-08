Eksperci biorą w obronę Joannę Wołosz. Polska rozgrywająca wróciła po kontuzji i przegapiła medal

W pytaniach nie chodzi bowiem o ujmowanie niczego Wołosz. Rozgrywająca polskiej kadry i Prosecco Doc Imoco Conegliano to zawodniczka wybitna , która w klubie wygrała wszystko. Do spełnienia brakuje jej tylko medalu z kadrą . Jedną szansę odebrała jej już kontuzja ręki - kości trójgraniastej - przez którą brązowy medal Ligi Narodów oglądała tylko przed telewizorem.

Dlatego warto mieć w zanadrzu Wenerską . Wcześniej pojawiała się na boisku tylko na chwilę, z Niemcami wniosła do gry spokój, którego kadra w tamtym momencie potrzebowała. W przeciwieństwie do Wołosz z kadrą trenuje od trzech miesięcy, nabrała wiary w siebie i pewności w Lidze Narodów.

To bardzo dobra rozgrywająca. Niesamowicie zaprezentowała się w Lidze Narodów. Grała z klubem w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. Asia? To z pewnością jedna z najlepszych rozgrywających na świecie. Wszyscy wiedzą, jakie relacje mnie z nią łączą. Nie ma żadnych słabych stron

To jeszcze jeden powód, by pamiętać o Wenerskiej. Nie ze względu na pochwały Santarellego, a to, że z Wołosz w klubie z Conegliano pracuje z Wołosz od sześciu lat. Ma więc o niej rozległą wiedzę i z pewnością przygotuje Turczynki do gry przeciwko niej. Włoch potrafi to robić.