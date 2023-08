Spotkanie z Serbią nie wyglądało tak, jak mogłyby to sobie wymarzyć Polki. Przegrały 1:3 , choć miały szansę na to, by odwrócić losy pojedynku. Sam Stefano Lavarini wszem wobec przyznał , że kluczowym momentem był trzeci set.

Decydujące było to, jak zachowaliśmy się w ostatniej tercji tej partii [trzeciego seta - przyp. red.]. Wygrywaliśmy 16:14. To nie jest zbyt duża przewaga, ale jeśli potem przegrywasz seta dwoma punktami, to znaczy, że nie potrafiłeś powstrzymać siły przeciwnika ani odpowiednio rozwiązać niektórych sytuacji

Magdalena Stysiak zabiera głos po meczu z Belgią na ME. "Własne błędy"

Stysiak przyznała, że jest coś, co dręczy polską kadrę. To liczba popełnianych błędów własnych. Ona i koleżanki w ostatnim spotkaniu zanotowały ich 25, Belgijki mniej, bo 18. "To jest najgorsze, co nas w tym momencie dręczy. Te własne błędy. Co do zagrywki, to mamy pozwolenie od trenera. Wiemy, że możemy ryzykować. Przebijanie od dołu nic nam nie pomoże" - wyjaśniła przed kamerą Polsatu Sport.