Kanada - Francja. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Zaskoczenie w Lidze Narodów! Kanada zatrzymuje Francję [WIDEO]

Radosław Tymon

Reprezentacja Francji doznała pierwszej porażki w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W drugim meczu turnieju "Trójkolorowi" niespodziewanie ulegli Kanadzie 1:3.

Francuzi świetnie rozpoczęli rozgrywki, pokonując 3:2 mistrzów świata - Włochów. W starciu z Kanadyjczykami to jednak rywale od początku narzucili swoje warunki gry. Zespół z Ameryki Północnej wygrał pierwszego seta 25:20, a w kolejnym poszedł za ciosem, triumfując 25:18 i stawiając faworytów pod ścianą.

W trzeciej partii Francja zdołała się podnieść. Mistrzowie olimpijscy zwyciężyli 25:21 i złapali kontakt w meczu. Wydawało się, że mogą jeszcze odwrócić losy spotkania, jednak Kanada nie wypuściła szansy z rąk.

Tabela z wynikami drużyn siatkarskich, przedstawiająca kolejność zespołów, liczbę rozegranych meczów, zdobytych punktów, wygranych i przegranych, wyniki setów oraz wyniki ostatnich meczów w formie kolorowych ikon.
Tabela Ligi Narodów siatkarzy po meczu Japonia - BrazyliaINTERIA.PLINTERIA.PL

Czwarty set był najbardziej wyrównany, ale w końcówce więcej zimnej krwi zachowali Kanadyjczycy, którzy wygrali 27:25 i przypieczętowali sensacyjne zwycięstwo 3:1.

Kanada - Francja 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 27:25)

Liga Narodów siatkarzy. Francja - Włochy. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

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Damian Gołąb
Damian Gołąb


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