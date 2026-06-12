Zaskoczenie w Lidze Narodów! Kanada zatrzymuje Francję [WIDEO]
Reprezentacja Francji doznała pierwszej porażki w tegorocznej edycji Ligi Narodów. W drugim meczu turnieju "Trójkolorowi" niespodziewanie ulegli Kanadzie 1:3.
Francuzi świetnie rozpoczęli rozgrywki, pokonując 3:2 mistrzów świata - Włochów. W starciu z Kanadyjczykami to jednak rywale od początku narzucili swoje warunki gry. Zespół z Ameryki Północnej wygrał pierwszego seta 25:20, a w kolejnym poszedł za ciosem, triumfując 25:18 i stawiając faworytów pod ścianą.
W trzeciej partii Francja zdołała się podnieść. Mistrzowie olimpijscy zwyciężyli 25:21 i złapali kontakt w meczu. Wydawało się, że mogą jeszcze odwrócić losy spotkania, jednak Kanada nie wypuściła szansy z rąk.
Czwarty set był najbardziej wyrównany, ale w końcówce więcej zimnej krwi zachowali Kanadyjczycy, którzy wygrali 27:25 i przypieczętowali sensacyjne zwycięstwo 3:1.
Kanada - Francja 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 27:25)