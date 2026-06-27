Zagrywka atutem Polaków. Ponad dwukrotna różnica w jakości serwisu [WIDEO]

Liderem w tym elemencie rozgrywki był Bartłomiej Bołądź, który zapisał na swoim koncie aż cztery "oczka" za pomocą asów, będąc jednym z najgroźniejszych zawodników na linii końcowej. Jego mocne i precyzyjne serwisy, szczególnie w końcowych fragmentach setów, pozwoliły podopiecznym Nikoli Grbicia seryjnie zdobywać punkty i budować bezpieczną przewagę. W połączeniu z presją wywieraną przez pozostałych zawodników sprawiło to, że niemieckie przyjęcie traciło stabilność, co miało bezpośrednie przełożenie na wynik całego spotkania.