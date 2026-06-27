Liga Narodów siatkarzy. Najlepsze asy w meczu Polska - Niemcy. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zagrywka atutem Polaków. Ponad dwukrotna różnica w jakości serwisu [WIDEO]

Zagrywka była jednym z kluczowych elementów, który pozwolił reprezentacji Polski przejąć kontrolę nad meczem z Niemcami w Lidze Narodów. Asy serwisowe przynosiły "Biało-Czerwonym" bardzo ważne bezpośrednie punkty, które w efekcie finalnym okazały się być składową zwycięstwa w całym spotkaniu.

Liderem w tym elemencie rozgrywki był Bartłomiej Bołądź, który zapisał na swoim koncie aż cztery "oczka" za pomocą asów, będąc jednym z najgroźniejszych zawodników na linii końcowej. Jego mocne i precyzyjne serwisy, szczególnie w końcowych fragmentach setów, pozwoliły podopiecznym Nikoli Grbicia seryjnie zdobywać punkty i budować bezpieczną przewagę. W połączeniu z presją wywieraną przez pozostałych zawodników sprawiło to, że niemieckie przyjęcie traciło stabilność, co miało bezpośrednie przełożenie na wynik całego spotkania.

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Damian Gołąb
Damian Gołąb


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