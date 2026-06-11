Reprezentanci Polski swoją rywalizację w tegorocznej odsłonie Ligi Narodów rozpoczęli od wygranej. W pierwszej kolejce rozgrywek pokonali oni siatkarzy z Kuby wynikiem 3:0. Pomimo dużych roszad w składzie "Biało-Czerwonych" rywale nie mogli znaleźć sposobu na wygranie nawet jednego seta.

Skrót meczu, zawierający efektowne zagrania i skuteczne bloki, można obejrzeć w załączonym materiale wideo.

Początek spotkania wyglądał dla podopiecznych Nikoli Grbicia naprawdę obiecująco. Po pierwszych pięciu wymianach Polacy uzbierali trzypunktową przewagę. Na nasze nieszczęście Słowenia nie pozwoliła na dalsze powiększanie prowadzenia, skutecznie goniąc wynik. Po zaciętej walce i wielu ekscytujących wymianach pierwszy set zakończył się rezultatem 27:25 na naszą niekorzyść.

Druga partia spotkania wyglądała bliźniaczo podobno do poprzedniej. Już od pierwszego serwisu drużyny wymieniały się skutecznymi atakami, co było jedyną różnicą względem poprzedniego seta. Pierwsza wyraźna różnica punktowa pojawiła się dopiero przy wyniku 11:8 dla "Biało-Czerwonych". Nasi siatkarze ponownie utracili przewagę, w pewnym momencie tracąc do Słoweńców trzy punkty. Finalnie jednak udało im się stratę nadrobić, co przełożyło się na zwycięstwo 25:23.

Walka do upadłego. Polacy zmuszeni do uznania wyższości.

Następne dwa sety po raz kolejny najbardziej wyróżniały się zaciętą walką, której żadna z drużyn nie chciała przegrać. Trzecia część meczu, w odróżnieniu od poprzednich, opierała się jednak na większych niż jednopunktowa przewagach. Mimo wszystko, zawodnicy obu drużyn regularnie je roztrwaniali, na czym korzystniej wyszła Słowenia zwyciężając 26:24.

W czwartym secie Polacy poczuli widmo porażki, które ewidentnie zmotywowało ich do uratowania sytuacji. Drużyna Grbicia większość czasu wyznaczała tempo rozgrywki, zabezpieczając sporą przewagę, w wyniku której wygrali 25:21.

Tie-break okazał się być najbardziej emocjonującą częścią tego pojedynku. "Biało-Czerwoni" weszli w niego idealnie, obejmując czteropunktowe prowadzenie. Niestety, z racji na długość meczu, siatkarze zaczęli odczuwać zauważalne zmęczenie. W połączeniu z niedociągnięciami w grze doprowadziło ono do przechylenia szali na korzyść Słoweńców, którzy odnieśli zwycięstwo 19:17.

W najbliższej przyszłości reprezentantów Polski czekają jeszcze dwa mecze. Pierwszy z nich przeciwko Japonii, drugi zaś z Ukrainą. Transmisja na antenach Polsat Sport. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

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