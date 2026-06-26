Zacięte akcje i spektakularne obrony w meczu Polska- Turcja [WIDEO]
W kolejnym emocjonującym spotkaniu turnieju Liga Narodów siatkarzy 2026 w Gliwicach reprezentacja Polska pokonała po pięciosetowym boju Turcja 3:2. Dla podopiecznych trenera Nikola Grbić był to już kolejny mecz rozstrzygnięty w tie-breaku - i kolejna ciężka przeprawa, która jednak zakończyła się zwycięstwem. Spotkanie obfitowało w długie wymiany, efektowne obrony i serię zwrotów akcji, które trzymały kibiców w Gliwicach w napięciu do ostatniej piłki.
Statystyki meczu - Polska przetrwała trudne momenty
Choć końcowy wynik jest korzystny dla gospodarzy, statystyki pokazują, że spotkanie było bardzo wyrównane:
Atak: Polska 58 pkt - Turcja 62 pkt
Blok: Polska 11 - Turcja 9
Asy serwisowe: Polska 6 - Turcja 8
Błędy własne: Polska 22 - Turcja 36
Turcy byli skuteczniejsi w ataku i serwisie, ale to właśnie większa liczba błędów kosztowała ich zwycięstwo w całym meczu.
Pierwszy set na przewagi dla Turcji
Początek spotkania należał do gości, którzy szybko narzucili swoje tempo. Polacy gonili wynik i doprowadzili do gry na przewagi, jednak w kluczowych momentach skuteczniejsi byli Turcy, wygrywając 28:26.
Odpowiedź Polaków i kontrola w drugim secie
W drugiej partii biało-czerwoni poprawili przyjęcie i zdecydowanie lepiej funkcjonowali w kontrataku. Kluczowa była seria przy zagrywce Bartłomieja Bołądzia, po której Polska odskoczyła na kilka punktów.
Set zakończył się pewnym zwycięstwem 25:19.
Śliwka liderem w ofensywie
W trzeciej odsłonie gra długo była wyrównana, ale w końcówce ciężar ataku przejął Aleksander Śliwka, który regularnie kończył kluczowe akcje.
Polacy wygrali 25:21, choć Turcy jeszcze w końcówce próbowali wrócić do gry serią przy zagrywce Adisa Lagumdziji.
Czwarty set dla Turcji
Czwarta partia to najlepszy fragment gry gości. Adis Lagumdzija był nie do zatrzymania w ataku i serwisie, a Turcja od początku kontrolowała wynik.
Set zakończył się wynikiem 25:19 i doprowadził do tie-breaka.
Tie-break pod dyktando Polski
Decydujący set rozpoczął się nerwowo (7:7), ale kluczowa okazała się seria Polaków przy zagrywce. Punktowe akcje blokiem i skuteczne kontrataki dały prowadzenie 11:8.
Biało-czerwoni utrzymali przewagę do końca i wygrali 15:11, kończąc mecz po ponad dwóch godzinach walki.
Najwięcej punktów
Polska:
Aleksander Śliwka - 20 pkt
Artur Szalpuk - 17 pkt
Bartłomiej Bołądź - 14 pkt
Turcja:
Adis Lagumdzija - 31 pkt
Bedirhan Bülbül - 17 pkt
Gökçen Yüksel - 14 pkt
Kolejny pięciosetowy bój Polaków
Zespół prowadzony przez trenera Nikola Grbić rozegrał już kolejny ekstremalnie wymagający mecz w turnieju. Dla kibiców to ogrom emocji, ale dla drużyny coraz większe obciążenie fizyczne.
Przed Polakami jeszcze mecze z Niemcami i Argentyną, które mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście tabeli Liga Narodów siatkarzy 2026.