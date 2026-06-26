Zacięte akcje i spektakularne obrony w meczu Polska- Turcja [WIDEO]

Statystyki meczu - Polska przetrwała trudne momenty

Choć końcowy wynik jest korzystny dla gospodarzy, statystyki pokazują, że spotkanie było bardzo wyrównane:

Atak: Polska 58 pkt - Turcja 62 pkt

Blok: Polska 11 - Turcja 9

Asy serwisowe: Polska 6 - Turcja 8

Błędy własne: Polska 22 - Turcja 36

Turcy byli skuteczniejsi w ataku i serwisie, ale to właśnie większa liczba błędów kosztowała ich zwycięstwo w całym meczu.

Pierwszy set na przewagi dla Turcji

Początek spotkania należał do gości, którzy szybko narzucili swoje tempo. Polacy gonili wynik i doprowadzili do gry na przewagi, jednak w kluczowych momentach skuteczniejsi byli Turcy, wygrywając 28:26.

Szymon Jakubiszak (nr 34) w meczu z Turcją Art Service PAP

Odpowiedź Polaków i kontrola w drugim secie

W drugiej partii biało-czerwoni poprawili przyjęcie i zdecydowanie lepiej funkcjonowali w kontrataku. Kluczowa była seria przy zagrywce Bartłomieja Bołądzia, po której Polska odskoczyła na kilka punktów.

Set zakończył się pewnym zwycięstwem 25:19.

Śliwka liderem w ofensywie

W trzeciej odsłonie gra długo była wyrównana, ale w końcówce ciężar ataku przejął Aleksander Śliwka, który regularnie kończył kluczowe akcje.

Polacy wygrali 25:21, choć Turcy jeszcze w końcówce próbowali wrócić do gry serią przy zagrywce Adisa Lagumdziji.

Czwarty set dla Turcji

Czwarta partia to najlepszy fragment gry gości. Adis Lagumdzija był nie do zatrzymania w ataku i serwisie, a Turcja od początku kontrolowała wynik.

Set zakończył się wynikiem 25:19 i doprowadził do tie-breaka.

Tie-break pod dyktando Polski

Decydujący set rozpoczął się nerwowo (7:7), ale kluczowa okazała się seria Polaków przy zagrywce. Punktowe akcje blokiem i skuteczne kontrataki dały prowadzenie 11:8.

Biało-czerwoni utrzymali przewagę do końca i wygrali 15:11, kończąc mecz po ponad dwóch godzinach walki.

Najwięcej punktów

Polska:

Aleksander Śliwka - 20 pkt

Artur Szalpuk - 17 pkt

Bartłomiej Bołądź - 14 pkt

Turcja:

Adis Lagumdzija - 31 pkt

Bedirhan Bülbül - 17 pkt

Gökçen Yüksel - 14 pkt

Kolejny pięciosetowy bój Polaków

Zespół prowadzony przez trenera Nikola Grbić rozegrał już kolejny ekstremalnie wymagający mecz w turnieju. Dla kibiców to ogrom emocji, ale dla drużyny coraz większe obciążenie fizyczne.

Przed Polakami jeszcze mecze z Niemcami i Argentyną, które mogą mieć kluczowe znaczenie w kontekście tabeli Liga Narodów siatkarzy 2026.