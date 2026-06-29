Wrócił Wilfredo Leon i zrobił różnicę. Najlepsze akcje z Argentyną [WIDEO]
Wilfredo Leon wrócił do polskiej kadry i już w swoim pierwszym meczu zapisał się jako jeden z liderów na boisku. W rywalizacji z Argentyną dał popis swoich umiejętności, szczególnie w zagrywce oraz ataku, zdobywając 28 punktów. Polska drużyna zakończyła zmagania w Gliwicach czterema zwycięstwami, a kolejnym etapem turnieju będą przygotowania do rozgrywek w Chicago.
Powrót Wilfredo Leona do reprezentacji Polski był długo wyczekiwany przez kibiców. W sobotnim meczu z Niemcami od razu znalazł się w wyjściowym składzie i był jedną z kluczowych postaci na boisku. Podobną rolę odegrał w spotkaniu z Argentyną, w którym zdobył 28 punktów.
"Biało-Czerwoni" zakończyli zmagania w Gliwicach z kompletem czterech zwycięstw. Polacy pokonali reprezentacje Belgii, Turcji, Niemiec, a na zakończenie również Argentynę.
Najlepsze akcje Wilfredo Leona w meczu z Argentyną
W niedzielnym spotkaniu Wilfredo Leon od początku pokazał swój największy atut - zagrywkę. Jego mocny serwis, osiągający wysoką prędkość, sprawiał Argentyńczykom ogromne problemy i często kończył się bezpośrednimi punktami dla Polski.
Do tego Leon skutecznie dołożył grę w ataku. W jednej z najbardziej efektownych akcji otrzymał wysoką piłkę na lewe skrzydło i mimo podwójnego bloku uderzył z ogromną siłą, nie dając rywalom szans na obronę. Swoje dołożył również w bloku - w kluczowym momencie zamknął kierunek ataku przeciwnika i zdobył ważny punkt. Opisane akcje oraz wiele innych zagrań Wilfredo Leona w meczu z Argentyną można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
W reprezentacji Polski drugim najskuteczniejszym punktującym był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 16 punktów.
Teraz zawodników czeka chwila odpoczynku, a następnie przygotowania do ostatniego etapu zmagań, który odbędzie się w Chicago.
Polska - Argentyna 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20)
Polska: Aleksander Śliwka, Kewin Sasak, Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda, Wilfredo Leon - Jakub Popiwczak (libero) oraz Mikołaj Sawicki, Artur Szalpuk, Maksymilian Granieczny, Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak. Trener: Nikola Grbić.
Argentyna: Martin Ramos, Manuel Armoa, Luciano De Cecco, German Alfredo Gomez, Jan Martinez Franchi, Joaquin Gallego - Franco Massimino (libero) oraz Matias Sanchez, Luciano Vicentin, Fausto Diaz, Matias Giraudo. Trener: Fabian Muraco.