Pierwsza partia była najbardziej wyrównana ze wszystkich. Belgowie długo utrzymywali kontakt punktowy z faworytami i momentami sprawiali włoskiej drużynie sporo problemów. W decydujących akcjach większą skuteczność pokazali jednak siatkarze z Italii, którzy przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę i wygrali 25:20.

Drugi set miał podobny przebieg. Belgowie ambitnie walczyli o odwrócenie losów spotkania, ale Włosi po raz kolejny wykazali się większym doświadczeniem w końcówce. Mimo kilku udanych fragmentów gry w wykonaniu przeciwników zespół z Półwyspu Apenińskiego utrzymywał kontrolę nad wynikiem i zwyciężył 25:22, zbliżając się do końcowego triumfu.

Po dwóch przegranych partiach Belgowie szukali jeszcze szansy na powrót do meczu. Przez sporą część trzeciego seta ponownie toczyli z Włochami wyrównany bój, jednak nie byli w stanie przełamać dobrze funkcjonującego systemu gry rywali. Włosi grali cierpliwie, ograniczali błędy i konsekwentnie budowali przewagę w najważniejszych momentach.

Ostatecznie także trzecia odsłona zakończyła się wynikiem 25:22, a całe spotkanie zwycięstwem Italii 3:0. Dla Włochów był to bardzo ważny triumf w kontekście walki o miejsce w czołówce tabeli i awans do turnieju finałowego. Belgowie pokazali momentami dobrą siatkówkę, lecz zabrakło im jakości w końcówkach setów. To właśnie skuteczniejsza gra w kluczowych akcjach pozwoliła Włochom zakończyć spotkanie bez straty partii.



