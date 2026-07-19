Wilfredo Leon w swoim stylu. Najlepsze zagrania z meczu Polska - Francja [WIDEO]

Polscy siatkarze dołożyli kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów. Choć początek spotkania zdecydowanie lepiej rozpoczęli Francuzi, "Biało-Czerwoni" zdołali wrócić do gry, odwrócić losy rywalizacji i ostatecznie pokonali rywali 3:1.

Podopieczni Nikoli Grbicia znajdują się w bardzo dobrej sytuacji. Ich bilans to dziewięć zwycięstw i tylko dwie porażki, co daje im drugie miejsce w tabeli oraz pewny awans do turnieju finałowego.

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Liga Narodów. Najlepsze akcje Wilfredo Leona

Najskuteczniejszym zawodnikiem reprezentacji Polski był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 18 punktów. Duży wkład w zwycięstwo mieli również Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk - obaj zakończyli spotkanie z dorobkiem 13 "oczek". W ekipie Francji najwięcej punktów zapisał na swoim koncie Stephen Boyer (14), a solidnie zaprezentowali się także Antoine Pothron (12), Mathis Henno (11) oraz Daniel Iyegbekedo (10).

Najlepsze zagrania Wilfredo Leona - skuteczne ataki, efektowne bloki oraz punktowe zagrywki - można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

Ostatnim rywalem Polaków w fazie zasadniczej turnieju w Chicago będzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się 20 lipca o godzinie 3:00 czasu polskiego.

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Transmisje ze spotkań Ligi Narodów dostępne są na sportowych kanałach Polsatu Sport. Po zakończeniu zmagań w fazie zasadniczej zawodników Nikoli Grbicia czeka turniej finałowy, w którym "Biało-Czerwoni" będą bronić wywalczonego przed rokiem tytułu.

Polska: Kewin Sasak, Jakub Nowak, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda - Maksymilian Granieczny (libero) oraz Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Jakub Popiwczak (libero), Bartłomiej Bołądź, Bartłomiej Lemański, Jan Firlej. Trener: Nikola Grbić.

Francja: Antoine Brizard, Daniel Iyegbekedo, Antoine Pothron, Mathis Henno, Francois Huetz, Stephen Boyer - Luca Ramon (libero) oraz Theo Faure, Noa Duflos Rossi, Simon Magnin, Amir Tizi-Oualou. Trener: Andrea Giani.

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