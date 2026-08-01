Od pierwszych akcji meczu Leon nadawał ton grze polskiej reprezentacji. Przyjmujący był niezwykle skuteczny zarówno w ataku, jak i w polu serwisowym, regularnie sprawiając problemy słoweńskim siatkarzom. Jego pewność siebie i skuteczność pomogły Polakom szybko przejąć kontrolę nad wydarzeniami na boisku i zbudować przewagę w premierowej partii.

W drugim secie, który był najbardziej wyrównaną częścią spotkania, Leon ponownie brał na siebie odpowiedzialność w kluczowych momentach. Gdy Słoweńcy próbowali utrzymywać kontakt punktowy z "Biało-Czerwonymi", lider polskiej drużyny odpowiadał skutecznymi akcjami, pozwalając zespołowi zachować komfortowe prowadzenie. Jego zagrywka była jednym z największych atutów Polaków przez całe spotkanie.

Statystyki tylko potwierdzają skalę jego wkładu w zwycięstwo. Leon zakończył półfinał z dorobkiem 16 punktów, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem meczu. Na jego wynik złożyło się osiem punktów zdobytych atakiem, dwa blokiem oraz aż sześć asów serwisowych. Szczególnie ten ostatni element robi ogromne wrażenie i pokazuje, jak wielkie spustoszenie siała jego zagrywka po stronie rywali.

Polska wygrała ze Słowenią 25:16, 25:19 oraz 25:17, a Wilfredo Leon po raz kolejny udowodnił, dlaczego jest jednym z najlepszych siatkarzy świata. Jego 16 punktów, w tym aż sześć asów serwisowych, było jednym z fundamentów awansu "Biało-Czerwonych" do finału Ligi Narodów. Jeśli utrzyma taką dyspozycję, może okazać się jedną z najważniejszych postaci także w walce o złoty medal.



