Ukraina -Polska: piłka meczowa [WIDEO]

Decydująca partia od początku była niezwykle nerwowa. Polacy szybko wypracowali niewielką przewagę i tym razem nie pozwolili sobie odebrać kontroli nad wydarzeniami. Kluczowe punkty zdobywał Aleksander Śliwka, a błędy serwisowe Ukraińców dodatkowo ułatwiły zadanie Biało-Czerwonym. Ostatecznie tie-break zakończył się wynikiem 15:11, a Polacy mogli świętować cenne zwycięstwo po efektownym powrocie ze stanu 0:2.

Turniej w Linyi reprezentacja Polski kończy z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Po wygranej z Kubą przyszły przegrane po tie-breakach ze Słowenią i Japonią, a na zakończenie turnieju triumf nad Ukrainą. Kolejne mecze Ligi Narodów Biało-Czerwoni rozegrają już przed własną publicznością podczas turnieju w Gliwicach.