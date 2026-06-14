Ukraina -Polska: piłka meczowa [WIDEO]
Reprezentacja Polski zakończyła pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach zwycięstwem. Choć po dwóch setach sytuacja Biało-Czerwonych wyglądała bardzo niepokojąco, podopieczni Nikoli Grbicia zdołali wrócić do gry i pokonali Ukrainę 3:2. Dla Polaków był to już trzeci tie-break podczas turnieju w Linyi i drugie zwycięstwo w tegorocznej edycji VNL.
Decydująca partia od początku była niezwykle nerwowa. Polacy szybko wypracowali niewielką przewagę i tym razem nie pozwolili sobie odebrać kontroli nad wydarzeniami. Kluczowe punkty zdobywał Aleksander Śliwka, a błędy serwisowe Ukraińców dodatkowo ułatwiły zadanie Biało-Czerwonym. Ostatecznie tie-break zakończył się wynikiem 15:11, a Polacy mogli świętować cenne zwycięstwo po efektownym powrocie ze stanu 0:2.
Turniej w Linyi reprezentacja Polski kończy z bilansem dwóch zwycięstw i dwóch porażek. Po wygranej z Kubą przyszły przegrane po tie-breakach ze Słowenią i Japonią, a na zakończenie turnieju triumf nad Ukrainą. Kolejne mecze Ligi Narodów Biało-Czerwoni rozegrają już przed własną publicznością podczas turnieju w Gliwicach.