Ukraina - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO

Już pierwsza partia pokazała, że ten mecz nie będzie jednostronny. Ukraina weszła w spotkanie z dużą energią, ale Niemcy długo utrzymywali kontakt i nie pozwalali rywalom zbudować bezpiecznej przewagi. Końcówka seta była bardzo zacięta. Obie drużyny miały swoje dobre fragmenty, lecz to Ukraińcy zachowali więcej spokoju przy najważniejszych akcjach. Wygrali 25:23 i objęli prowadzenie.

Niemcy odpowiedzieli w drugiej odsłonie. Po przegranym secie poprawili organizację gry, byli dokładniejsi w pierwszej akcji i skuteczniej wykorzystywali błędy przeciwników. Ukraina próbowała trzymać wynik, ale w tej części spotkania coraz częściej musiała gonić. Niemiecki zespół lepiej wyglądał w ataku i pewnie zamknął partię wynikiem 25:20, doprowadzając do remisu 1:1.

Trzeci set znów przesunął ciężar meczu na stronę Ukrainy. To była partia, w której liczyła się cierpliwość i odporność na dłuższe wymiany. Ukraińcy nie dali się wybić z rytmu po wcześniejszej porażce, a w kluczowych momentach potrafili znaleźć skuteczniejsze rozwiązania w ofensywie. Niemcy starali się odpowiadać, jednak w końcówce zabrakło im kilku dokładnych dograń i punktów zdobytych w pierwszym tempie. Ukraina wygrała 25:22 i znów była bliżej końcowego zwycięstwa.

Najwięcej emocji przyniósł czwarty set. Niemcy grali już o przedłużenie meczu i doprowadzenie do tie-breaka, dlatego od początku było widać u nich większe ryzyko. Ukraina z kolei wiedziała, że ma szansę zamknąć spotkanie za trzy punkty. Końcówka była nerwowa, przeciągnęła się na grę na przewagi, ale ostatnie słowo należało do Ukraińców. Wynik 26:24 przypieczętował ich zwycięstwo 3:1.

Skrót meczu dobrze pokazuje, jak ważne były detale. Ukraina nie wygrała tego spotkania dzięki jednej wielkiej serii, lecz dzięki konsekwencji i lepszej grze w momentach, gdy wynik był na styku. Dwie partie zakończyły się różnicą zaledwie dwóch punktów, a właśnie w takich sytuacjach najłatwiej stracić kontrolę nad emocjami. Ukraińcy nie stracili jej ani w pierwszym, ani w czwartym secie.

Niemcy mogą żałować przede wszystkim ostatniej partii. Po wygranym drugim secie wydawało się, że są w stanie mocniej nacisnąć rywala i przenieść mecz do tie-breaka. Ukraina wytrzymała jednak presję, wróciła do swojej gry i skutecznie zamknęła spotkanie. To zwycięstwo jest dla niej ważne nie tylko punktowo, ale również mentalnie.

W materiale wideo można zobaczyć najważniejsze akcje tego pojedynku: zacięte wymiany w pierwszym secie, niemiecką odpowiedź w drugiej partii, ukraiński powrót do kontroli w trzeciej odsłonie i dramatyczną końcówkę czwartego seta. To był mecz, w którym długo nie brakowało napięcia, ale w decydujących chwilach więcej jakości i zimnej krwi miała Ukraina.