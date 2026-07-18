Turcja - Slowenia. Skrót meczu. WIDEO

Początek należał do Słoweńców. Pierwszy set był wyrównany, ale w końcówce więcej spokoju zachowała drużyna z Bałkanów. Turcja próbowała utrzymywać kontakt, jednak przy najważniejszych piłkach to Słowenia była dokładniejsza i wygrała 25:22.

W drugiej partii obraz gry się zmienił. Turcy poprawili skuteczność, lepiej funkcjonowali w ataku i wykorzystali słabszy moment rywali. Wygrali 25:20, doprowadzając do remisu w meczu. Wydawało się wtedy, że spotkanie może jeszcze mocno się rozkręcić.

Słowenia szybko odzyskała jednak kontrolę. W trzecim secie znów narzuciła swoje warunki, lepiej rozgrywała końcówki akcji i wygrała 25:21. To był moment, który ustawił dalszą część meczu, bo Turcja musiała już gonić wynik i grać pod presją.

Najwięcej emocji przyniósł czwarty set. Turcy walczyli o tie-breaka, ale Słoweńcy nie pozwolili sobie odebrać zwycięstwa. Końcówka była bardzo nerwowa, jednak przy wyniku 25:23 to Słowenia mogła świętować triumf za trzy punkty.

Dla Słowenii to zwycięstwo ma duże znaczenie w kontekście tabeli Ligi Narodów. Turcja potrafiła sprawić rywalom problemy, ale nie zdołała doprowadzić do tie-breaka. Słoweńcy wytrzymali presję, zamknęli mecz w czterech setach i dopisali do dorobku bardzo cenne zwycięstwo.

Choć gospodarze spotkania potrafili w drugiej partii odpowiedzieć i na chwilę wrócić do gry. Spotkanie zakończyło się wynikiem 25:22, 20:25, 25:21, 25:23 z perspektywy Słowenii.

Turcja: Efe Bayram, Ahmet Tumer, Murat Yenipazar, Gokcen Yuksel, Bedirhan Bulbul, Adis Lagumdzija, Berkay Bayraktar oraz Kaan Gurbuz, Mirza Lagumdzija, Ahmet Samet Baltaci.

Slowenia: Planinsic, Bracko, Krzic, Mujanovic, Urnaut, Stalekar, Okroglic oraz Marovt, Najdic, Sen.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki meczów - sobota 18 lipca:

2026-07-18: Polska - Brazylia 3:0 (25:22, 28:26, 25:19)

2026-07-18: Kanada - Kuba 0:3 (22:25, 21:25, 27:29)

2026-07-18: Argentyna - Włochy 0:3 (22:25, 22:25, 22:25)

2026-07-18: Turcja - Słowenia 1:3 (22:25, 25:20, 21:25, 23:25)



