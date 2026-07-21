Turcja - Iran. Skrót meczu. WIDEO

Iran rozpoczął mecz znakomicie. W pierwszym secie grał agresywnie, pewnie i z dużą swobodą. Turcy mieli problemy z wejściem w rytm, a rywale szybko wykorzystywali każdą niedokładność. Przewaga rosła, a wynik 25:17 pokazał, że irański zespół potrafił od początku narzucić swoje warunki. Po tej partii można było odnieść wrażenie, że Turcja będzie miała ogromny problem, by odwrócić losy spotkania.

Drugi set był jednak momentem przełomowym. Turcy zaczęli grać spokojniej, poprawili skuteczność w ataku i coraz lepiej radzili sobie w obronie. Iran nie oddał inicjatywy od razu, dlatego ta partia była znacznie bardziej wyrównana. O wyniku zdecydowała końcówka, w której Turcja miała więcej cierpliwości i lepiej wykorzystywała swoje szanse. Zwycięstwo 25:22 doprowadziło do remisu 1:1 i całkowicie zmieniło atmosferę meczu.

W trzeciej partii przewaga Turcji była już wyraźna. Irańczycy stracili płynność, którą imponowali na początku spotkania, a rywale coraz częściej zdobywali punkty seriami. Turcja mocniej naciskała zagrywką, lepiej organizowała blok i szybciej przechodziła z obrony do kontrataku. Set zakończył się wynikiem 25:16, czyli niemal lustrzanym odbiciem pierwszej odsłony. Tym razem to Iran wyglądał na zespół, który nie potrafi znaleźć odpowiedzi.

Czwarty set był ostatnią szansą Iranu na powrót do meczu. Drużyna próbowała jeszcze odżyć i przedłużyć spotkanie, ale Turcja nie pozwoliła już sobie odebrać kontroli. Po trudnym początku Turcy grali coraz pewniej, a w najważniejszych fragmentach nie oddawali rywalom łatwych punktów. Wygrana 25:19 zakończyła mecz i przypieczętowała zwycięstwo 3:1.

Skrót spotkania pokazuje przede wszystkim dużą zmianę dynamiki. Iran zaczął tak, jakby miał pełną kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Pierwszy set był dla niego niemal idealny: odważna gra, skuteczne ataki i wyraźna przewaga punktowa. Później jednak mecz zaczął wymykać się z rąk. Turcja odpowiedziała cierpliwością, poprawiła jakość pierwszej akcji i zaczęła stopniowo odbierać rywalom pewność siebie.

Dla Turcji to zwycięstwo ma szczególną wartość, bo przyszło po bardzo słabym początku. Nie każda drużyna potrafi podnieść się po secie przegranym do 17 i zamienić taki mecz w kontrolowane zwycięstwo. Turcy pokazali odporność psychiczną, a od drugiej partii grali już znacznie dojrzalej. Iran z kolei może żałować, że po tak dobrym otwarciu nie utrzymał poziomu i pozwolił przeciwnikom wrócić do gry.

W materiale wideo zebrano najważniejsze momenty spotkania: mocny start Iranu, turecką reakcję w drugim secie, dominację w trzeciej partii i spokojne zamknięcie meczu w czwartej odsłonie. To był pojedynek dwóch różnych historii - najpierw efektownego wejścia Iranu, a później coraz bardziej zdecydowanej odpowiedzi Turcji.