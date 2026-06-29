To mogło się źle skończyć. Ryzykowna obrona polskiego libero [WIDEO]

Polscy siatkarze w niedzielę odnieśli czwarte zwycięstwo w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. W ostatnim meczu zmierzyli się z reprezentacją Argentyny, wygrywając 3:1. Było to bardzo wymagające spotkanie. Pierwszy set był wyjątkowo zacięty i niemal zakończył się wynikiem sięgającym 100 punktów - ostatecznie padł łupem rywali 50:48.

W takim spotkaniu nie było miejsca na błędy. Kluczowe były trudne zagrywki, skuteczne ataki oraz efektowne obrony. Po stronie reprezentacji Polski wiele piłek w obronie przyjmował libero Jakub Popiwczak.

Liga Narodów siatkarzy. Ryzykowna interwencja polskiego libero

Do jednej z takich dużych, ofiarnych interwencji doszło w trzecim secie przy stanie 11:9 dla Polski. Po zagrywce Marcina Komendy rywale wyprowadzili trudny atak, którego nie zdołał utrzymać Artur Szalpuk. Libero reprezentacji Polski z ogromnym poświęceniem rzucił się do piłki i zdołał utrzymać ją w grze.

Rozpędzony po udanej interwencji nie był już jednak w stanie wyhamować i wpadł na kanapy ustawione poza boiskiem, na których siedzieli kibice. Po tej akcji nastąpiła krótka przerwa, jednak mimo bolesnego zderzenia szybko wrócił do gry.Jak wyglądała ta ryzykowna interwencja, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

"Nie będę ukrywał, że czegoś takiego chyba nigdy nie przeżyłem. Jeśli chodzi o tę pierwszą partię i to, jak na boisku byliśmy wycieńczeni momentami, jak Wilfredo Leon, który miał masowane nogi jak piłkarze w 90. minucie. Zderzenia się z bandami i fotelami - mam wrażenie, że dziś doświadczyliśmy wszystkiego" - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport libero reprezentacji Polski.

Teraz przed polskimi siatkarzami przerwa od rywalizacji turniejowej. Biało-Czerwoni odpoczną przez dwa tygodnie, zanim wyruszą na ostatni turniej Ligi Narodów do Chicago w USA. Wcześniej czeka ich jeszcze mecz sparingowy z Niemcami, a o kolejne punkty powalczą 15 lipca w starciu z Bułgarią.

Jakub Popiwczak MICHAL KLAG/REPORTER Reporter

Jakub Popiwczak może przyjechać na zgrupowanie kadry jako mistrz Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Wilfredo Leon w otoczeniu kolegów z reprezentacji Polski VolleyballWorld materiały prasowe



