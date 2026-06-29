To mogło się źle skończyć. Ryzykowna obrona polskiego libero [WIDEO]
W meczu Ligi Narodów w Gliwicach polscy siatkarze odnieśli kolejne zwycięstwo, pokonując Argentynę 3:1. Szczególnie emocjonujący był pierwszy set, zakończony niezwykle wysokim wynikiem. Uwagę kibiców zwróciła interwencja Jakuba Popiwczaka, który po skutecznej obronie wpadł na kanapy tuż przy boisku, jednak po krótkiej przerwie wrócił do gry.
Polscy siatkarze w niedzielę odnieśli czwarte zwycięstwo w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. W ostatnim meczu zmierzyli się z reprezentacją Argentyny, wygrywając 3:1. Było to bardzo wymagające spotkanie. Pierwszy set był wyjątkowo zacięty i niemal zakończył się wynikiem sięgającym 100 punktów - ostatecznie padł łupem rywali 50:48.
W takim spotkaniu nie było miejsca na błędy. Kluczowe były trudne zagrywki, skuteczne ataki oraz efektowne obrony. Po stronie reprezentacji Polski wiele piłek w obronie przyjmował libero Jakub Popiwczak.
Liga Narodów siatkarzy. Ryzykowna interwencja polskiego libero
Do jednej z takich dużych, ofiarnych interwencji doszło w trzecim secie przy stanie 11:9 dla Polski. Po zagrywce Marcina Komendy rywale wyprowadzili trudny atak, którego nie zdołał utrzymać Artur Szalpuk. Libero reprezentacji Polski z ogromnym poświęceniem rzucił się do piłki i zdołał utrzymać ją w grze.
Rozpędzony po udanej interwencji nie był już jednak w stanie wyhamować i wpadł na kanapy ustawione poza boiskiem, na których siedzieli kibice. Po tej akcji nastąpiła krótka przerwa, jednak mimo bolesnego zderzenia szybko wrócił do gry.Jak wyglądała ta ryzykowna interwencja, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.
"Nie będę ukrywał, że czegoś takiego chyba nigdy nie przeżyłem. Jeśli chodzi o tę pierwszą partię i to, jak na boisku byliśmy wycieńczeni momentami, jak Wilfredo Leon, który miał masowane nogi jak piłkarze w 90. minucie. Zderzenia się z bandami i fotelami - mam wrażenie, że dziś doświadczyliśmy wszystkiego" - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport libero reprezentacji Polski.
Teraz przed polskimi siatkarzami przerwa od rywalizacji turniejowej. Biało-Czerwoni odpoczną przez dwa tygodnie, zanim wyruszą na ostatni turniej Ligi Narodów do Chicago w USA. Wcześniej czeka ich jeszcze mecz sparingowy z Niemcami, a o kolejne punkty powalczą 15 lipca w starciu z Bułgarią.