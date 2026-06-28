Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia Amerykanów, którzy wygrali pierwszego seta 25:18, prezentując wysoką skuteczność w ataku opartą o dobrą organizację gry. Jednak już w drugiej partii Japonia odpowiedziała zwycięstwem 25:21, pokazując swoją charakterystyczną waleczność i konsekwencję w długich wymianach.

Trzeci set ponownie należał do USA (25:20), które potrafiło wykorzystać swoje warunki fizyczne i przewagę w ofensywie. Kluczową postacią zespołu był Jake Hanes, który zdobył aż 25 punktów i był najlepiej punktującym zawodnikiem całego meczu. Pomimo tego, Amerykanie nie zdołali utrzymać prowadzenia w dalszej części spotkania.

Czwarty set przyniósł kolejne wyrównanie. Japonia zwyciężyła 25:22, doprowadzając do tie-breaka i potwierdzając tym samym swoją odporność psychiczną. Decydująca partia była niezwykle zacięta, jednakże to Japończycy okazali się skuteczniejsi w końcówce, wygrywając 15:13 i jednocześnie przypieczętowując triumf w całym meczu.

Z pomeczowych statystyk możemy wywnioskować, że mecz był niezwykle wyrównany. USA miało przewagę w ataku i bloku, natomiast Japonia lepiej spisywała się na zagrywce i popełniała mniej błędów własnych. Ostatecznie to właśnie stabilność i skuteczność w kluczowych momentach pozwoliły Japonii utrzymać zwycięską passę w tegorocznej Lidze Narodów i po raz kolejny udowodnić swoją wysoką formę.



