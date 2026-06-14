Tak grali kaci Polaków. Nie ma mowy o równej walce [WIDEO]
14 czerwca, w ramach czwartej kolejki zmagań w siatkarskiej Lidze Narodów, zmierzyły się ze sobą Słowenia i Japonia. Zarówno jedni, jak i drudzy pokonali na przestrzeni poprzednich dni reprezentację Polski wynikiem 3:2. Po podobnych starciach z "Biało-Czerwonymi" wielu kibiców mogło się zastanawiać, która z tych drużyn okaże się lepsza w bezpośrednim starciu - na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania z meczu Słowenia - Japonia.
Podopieczni Nikoli Grbicia w pierwszej kolejności próbowali stawić czoła reprezentacji Słowenii. Po pewnej wygranej 3:1 z Kubą, reprezentacja Polski zaskoczyła wszystkich walcząc aż do tie-breaka, którego finalnie przegrała. Identyczny scenariusz miał miejsce już dzień później za sprawą kolejnego meczu - z Japonią.
Jak zatem przebiegł bezpośredni pojedynek katów "Biało-Czerwonych"? Zdecydowanie nie można tu mówić o wyrównanej walce. Każdy wygrany przez Japończyków set cechował się zdecydowaną kontrolą wydarzeń na parkiecie. Niesamowicie skuteczny atak sprawił, że siatkarze z "kraju kwitnącej wiśni" powtarzalnie zdobywali bardzo okazałą przewagę punktową. Jedynie w pierwszej części meczu Słowenia była w stanie postawić jakikolwiek opór, później szala zwycięstwa już do samego końca przechylona była na korzyść Japonii.