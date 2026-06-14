Liga Narodów. Najlepsze zagrania w meczu Słowenia - Japonia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tak grali kaci Polaków. Nie ma mowy o równej walce [WIDEO]

14 czerwca, w ramach czwartej kolejki zmagań w siatkarskiej Lidze Narodów, zmierzyły się ze sobą Słowenia i Japonia. Zarówno jedni, jak i drudzy pokonali na przestrzeni poprzednich dni reprezentację Polski wynikiem 3:2. Po podobnych starciach z "Biało-Czerwonymi" wielu kibiców mogło się zastanawiać, która z tych drużyn okaże się lepsza w bezpośrednim starciu - na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Powyższy materiał przedstawia najlepsze zagrania z meczu Słowenia - Japonia.