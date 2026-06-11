W środę 11 czerwca siatkarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu reprezentacja Polski zmierzyła się z Kubą. "Biało-Czerwoni" od początku kontrolowali wydarzenia na boisku i bez straty seta zwyciężyli całe spotkanie. W następnych meczach turnieju w chińskim Linyi siatkarze Nikoli Grbicia zmierzą się ze Słowenią, Japonią oraz Ukrainą.

Wiele emocji przyniosło z kolei spotkanie Brazylii z Iranem. Obie reprezentacje nie raz udowadniały, że potrafią grać na wysokim poziomie i dostarczać kibicom emocjonujących pojedynków. Pierwszy set był bardzo wyrównany, a o jego losach zadecydowała dopiero końcówka. Przy stanie 21:21 drużyna z Ameryki Południowej zdobyła cztery punkty z rzędu i wygrała całą partię.

Brazylia - Iran. Te akcje rozgrzały kibiców na trybunach

Drugi set przez większość czasu przebiegał w podobnym tonie. Tym razem walka o zwycięstwo trwała jednak do ostatniej piłki. Przy stanie 23:23 dwa kluczowe punkty zdobyli siatkarze Iranu, którzy wygrali tę partię.

Brazylijczycy szybko odpowiedzieli na przegrany set. W trzeciej partii przejęli wyraźną kontrolę nad spotkaniem, a w jej środkowej fazie zdobyli sześć punktów z rzędu. Ostatecznie zakończyli seta z przewagą dziesięciu punktów. Szczególne wrażenie zrobiła interwencja brazylijskiego libero, który efektownie obronił piłkę, wpadając w bandy reklamowe, co poruszyło kibiców na trybunach.

W czwartej partii reprezentacja Iranu próbowała dotrzymać tempa rozpędzonej Brazylii, jednak ponownie kluczowa okazała się końcówka, którą przegrali 23:25. Wymowna była reakcja Irańczyków po piłce meczowej - widać było dużą bezradność. Najlepsze akcje całego spotkania, w tym efektowne obrony, bloki oraz zaskakujące ataki, można zobaczyć w załączonym materiale wideo.

W czwartek na parkiecie zobaczymy mecze Chin z Ukrainą, Słowenii z Polską oraz wieczorem Bułgarii z Iranem i Niemiec z Włochami. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport, a relację tekstową z meczu "Biało-Czerwonych" na żywo dostępna będzie w serwisie Interia Sport.

Siatkarze reprezentacji Brazylii volleyballworld.com materiały prasowe

MŚ siatkarzy. Mecz Brazylia - Czechy był jednostronnym widowiskiem VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Brazylii volleyballworld.com materiały prasowe



