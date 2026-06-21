Stefano Lavarini nie ukrywa po porażce: "Musimy się tego nauczyć" [WIDEO]

- To trudna porażka, ale właśnie z takich spotkań trzeba się uczyć. Musimy zrozumieć, co nie zadziałało i znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam stale podnosić poziom gry - przyznał szkoleniowiec.

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Jak zaznaczył, mimo nieudanego wyniku dostrzega także pozytywy. Szczególnie docenił reakcję zespołu w trakcie meczu i walkę do samego końca.

- Na początku nie wszystko wyglądało tak, jak powinno. Weszliśmy w mecz z nieco innym nastawieniem, ale z czasem zaczęliśmy walczyć zdecydowanie lepiej. Oczywiście pojawiły się błędy i brakowało nam momentami precyzji, jednak charakter drużyny był widoczny do ostatniej piłki - ocenił.

Siatkarki reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Lavarini zwrócił również uwagę, że tegoroczna Liga Narodów jest ważnym etapem budowy reprezentacji. W składzie pojawiło się wiele zawodniczek, które dopiero zdobywają doświadczenie na międzynarodowym poziomie.

- To proces. Potrzeba czasu, aby stworzyć odpowiednie rozwiązania na poszczególnych pozycjach i zbudować zespół, który będzie gotowy do walki o najwyższe cele. Takie turnieje są częścią tej drogi - podkreślił.

Kanada - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Biało-Czerwone przystępowały do meczu po trzech zwycięstwach odniesionych w Tajlandii. Wcześniej pokonały Bułgarię, Ukrainę oraz Holandię, dzięki czemu utrzymywały się w ścisłej czołówce tabeli. Starcie z Kanadyjkami okazało się jednak najtrudniejszym wyzwaniem podczas całego turnieju.

Mimo porażki reprezentacja Polski kończy drugi tydzień Ligi Narodów z bardzo dobrym bilansem. Po ośmiu rozegranych spotkaniach Biało-Czerwone mają na koncie sześć zwycięstw i 17 punktów, co stawia je w korzystnej sytuacji przed ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej.

Walka przy siatce w meczu Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarek volleyballworld.com materiały prasowe

Magdalena Stysiak w polu zagrywki volleyballworld.com materiały prasowe

Monika Lampkowska, przyjmująca reprezentacji Polski, wróciła do podstawowego składu kadry volleyballworld.com materiały prasowe

Polska - Kanada 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:11, 13:15)

W polskiej ekipie najskuteczniejsze były Paulina Damaske i Monika Lampkowska, które zdobyły po 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze zanotowały także Maja Koput (12) oraz Magdalena Stysiak (11). Po stronie Kanady błyszczała przede wszystkim Kiera Van Ryk, autorka aż 26 punktów.

Najwięcej punktów:

Polska: Paulina Damaske 18, Monika Lampkowska 18, Maja Koput 12, Magdalena Stysiak 11

Kanada: Kiera Van Ryk 26, Emily Maglio 13, Andrea Mitrovic 12



