Stefano Lavarini nie ukrywa po porażce: "Musimy się tego nauczyć" [WIDEO]
Porażka z Kanadą zakończyła dla polskich siatkarek drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów, ale w sztabie reprezentacji nie brakuje przekonania, że nawet takie mecze mogą zaprocentować w przyszłości. Po spotkaniu trener kadry podkreślał, że zespół musi przeanalizować błędy i wyciągnąć odpowiednie wnioski przed kolejną częścią rozgrywek.
- To trudna porażka, ale właśnie z takich spotkań trzeba się uczyć. Musimy zrozumieć, co nie zadziałało i znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam stale podnosić poziom gry - przyznał szkoleniowiec.
Jak zaznaczył, mimo nieudanego wyniku dostrzega także pozytywy. Szczególnie docenił reakcję zespołu w trakcie meczu i walkę do samego końca.
- Na początku nie wszystko wyglądało tak, jak powinno. Weszliśmy w mecz z nieco innym nastawieniem, ale z czasem zaczęliśmy walczyć zdecydowanie lepiej. Oczywiście pojawiły się błędy i brakowało nam momentami precyzji, jednak charakter drużyny był widoczny do ostatniej piłki - ocenił.
Lavarini zwrócił również uwagę, że tegoroczna Liga Narodów jest ważnym etapem budowy reprezentacji. W składzie pojawiło się wiele zawodniczek, które dopiero zdobywają doświadczenie na międzynarodowym poziomie.
- To proces. Potrzeba czasu, aby stworzyć odpowiednie rozwiązania na poszczególnych pozycjach i zbudować zespół, który będzie gotowy do walki o najwyższe cele. Takie turnieje są częścią tej drogi - podkreślił.
Biało-Czerwone przystępowały do meczu po trzech zwycięstwach odniesionych w Tajlandii. Wcześniej pokonały Bułgarię, Ukrainę oraz Holandię, dzięki czemu utrzymywały się w ścisłej czołówce tabeli. Starcie z Kanadyjkami okazało się jednak najtrudniejszym wyzwaniem podczas całego turnieju.
Mimo porażki reprezentacja Polski kończy drugi tydzień Ligi Narodów z bardzo dobrym bilansem. Po ośmiu rozegranych spotkaniach Biało-Czerwone mają na koncie sześć zwycięstw i 17 punktów, co stawia je w korzystnej sytuacji przed ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej.
Polska - Kanada 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:11, 13:15)
W polskiej ekipie najskuteczniejsze były Paulina Damaske i Monika Lampkowska, które zdobyły po 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze zanotowały także Maja Koput (12) oraz Magdalena Stysiak (11). Po stronie Kanady błyszczała przede wszystkim Kiera Van Ryk, autorka aż 26 punktów.
Najwięcej punktów:
Polska: Paulina Damaske 18, Monika Lampkowska 18, Maja Koput 12, Magdalena Stysiak 11
Kanada: Kiera Van Ryk 26, Emily Maglio 13, Andrea Mitrovic 12