Stefano Lavarini: Zaczęliśmy walczyć dużo bardziej niż na początkuPolsat Sport

Stefano Lavarini nie ukrywa po porażce: "Musimy się tego nauczyć" [WIDEO]

Radosław Tymon

Porażka z Kanadą zakończyła dla polskich siatkarek drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów, ale w sztabie reprezentacji nie brakuje przekonania, że nawet takie mecze mogą zaprocentować w przyszłości. Po spotkaniu trener kadry podkreślał, że zespół musi przeanalizować błędy i wyciągnąć odpowiednie wnioski przed kolejną częścią rozgrywek.

- To trudna porażka, ale właśnie z takich spotkań trzeba się uczyć. Musimy zrozumieć, co nie zadziałało i znaleźć rozwiązania, które pozwolą nam stale podnosić poziom gry - przyznał szkoleniowiec.

Mężczyzna z brodą w białej koszulce z czerwonymi akcentami, trzymający gwizdek przy ustach i patrzący skupionym wzrokiem w dal, najprawdopodobniej trener siatkarski podczas meczu.
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP

Jak zaznaczył, mimo nieudanego wyniku dostrzega także pozytywy. Szczególnie docenił reakcję zespołu w trakcie meczu i walkę do samego końca.

- Na początku nie wszystko wyglądało tak, jak powinno. Weszliśmy w mecz z nieco innym nastawieniem, ale z czasem zaczęliśmy walczyć zdecydowanie lepiej. Oczywiście pojawiły się błędy i brakowało nam momentami precyzji, jednak charakter drużyny był widoczny do ostatniej piłki - ocenił.

Grupa siatkarek w zielonych strojach świętuje punkt, otaczając uśmiechniętą zawodniczkę w biało-czerwonym stroju; wszystkie stoją na parkiecie sportowej hali.
Siatkarki reprezentacji Polskivolleyballworld.commateriały prasowe

Lavarini zwrócił również uwagę, że tegoroczna Liga Narodów jest ważnym etapem budowy reprezentacji. W składzie pojawiło się wiele zawodniczek, które dopiero zdobywają doświadczenie na międzynarodowym poziomie.

- To proces. Potrzeba czasu, aby stworzyć odpowiednie rozwiązania na poszczególnych pozycjach i zbudować zespół, który będzie gotowy do walki o najwyższe cele. Takie turnieje są częścią tej drogi - podkreślił.

Kanada - Polska. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Biało-Czerwone przystępowały do meczu po trzech zwycięstwach odniesionych w Tajlandii. Wcześniej pokonały Bułgarię, Ukrainę oraz Holandię, dzięki czemu utrzymywały się w ścisłej czołówce tabeli. Starcie z Kanadyjkami okazało się jednak najtrudniejszym wyzwaniem podczas całego turnieju.

Mimo porażki reprezentacja Polski kończy drugi tydzień Ligi Narodów z bardzo dobrym bilansem. Po ośmiu rozegranych spotkaniach Biało-Czerwone mają na koncie sześć zwycięstw i 17 punktów, co stawia je w korzystnej sytuacji przed ostatnim turniejem fazy interkontynentalnej.

Dwie zawodniczki w zielonych strojach oraz dwie w czarnych starają się jednocześnie zablokować i przebić piłkę siatkową tuż nad siatką podczas meczu, koncentrując uwagę na piłce i dynamicznej rywalizacji przy siatce.
Walka przy siatce w meczu Polska - Kanada w Lidze Narodów siatkarekvolleyballworld.commateriały prasowe
Zawodniczka w zielonym stroju siatkarskim z numerem 3 wykonuje serwis podczas meczu, trzymając piłkę nad głową, na trybunach za nią widoczna publiczność kibicująca z flagami.
Magdalena Stysiak w polu zagrywkivolleyballworld.commateriały prasowe
Siatkarka w koszulce z numerem 14 i flagą Polski na piersi wykonuje gest zaciśniętej pięści, na tle siatki i rozgrywającego się meczu siatkówki.
Monika Lampkowska, przyjmująca reprezentacji Polski, wróciła do podstawowego składu kadryvolleyballworld.commateriały prasowe

Polska - Kanada 2:3 (23:25, 25:21, 16:25, 25:11, 13:15)

W polskiej ekipie najskuteczniejsze były Paulina Damaske i Monika Lampkowska, które zdobyły po 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze zanotowały także Maja Koput (12) oraz Magdalena Stysiak (11). Po stronie Kanady błyszczała przede wszystkim Kiera Van Ryk, autorka aż 26 punktów.

Najwięcej punktów:

Polska: Paulina Damaske 18, Monika Lampkowska 18, Maja Koput 12, Magdalena Stysiak 11

Kanada: Kiera Van Ryk 26, Emily Maglio 13, Andrea Mitrovic 12

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Radosław Tymon


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